В компании Facebook, которая сегодня начала помечать зарубежные СМИ с государственным финансированием, утверждают, что никаких следов внешнего вмешательства в связи с беспорядками в США замечено не было.

Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Bloomberg.

В то же время представители Facebook заявили, что недавно в соцсети были удалены две сети учетных записей, связанных с группами расистов, выступающих за превосходство белой расы над остальными.

"Эти группы планировали сплотить людей, чтобы они смогли физически прийти на акции протеста, в некоторых случаях даже с оружием", - сказал Брайан Фишман, директор Facebook по борьбе с терроризмом и опасными организациями.

Тем не менее, в компании не увидели каких-либо попыток иностранного вмешательства на свои платформы, связанных с недавними протестами Black Lives Matter по всей США.

Кроме того сотрудники Facebook также заявили, что они удалили учетные записи некоторых отдельных пользователей, которые выдавали себя за членов Antifa (представителей анти-фашистов, которых Трамп назвал террористами), чтобы "обмануть общественность".

В мае Facebook удалил две такие группы, в том числе одну с более чем 400 страницами, и в общей сложности 400 учетных записей Facebook и Instagram в Тунисе, которые выдавали себя за резидентов США либо американские СМИ.

Вторая сеть, созданная в Ираке и включающая 324 страницы и более 100 учетных записей Facebook и Instagram, также была удалена.

Напомним, что недавно генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что к с массовым протестам в США приложили руку иностранные государства. Уточнить, какие именно чиновник не решился.

Ранее мы писали, что смерть Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе вызвала многочисленные акции протеста по всей стране. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.