В Черкассах, где мэр отказался подчиняться центральной власти и ослабил карантин раньше всех в Украине, от коронавируса умер 34-летний священник. Он был госпитализирован с Covid-19 в начале месяца.

Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил губернатор Черкасской области Роман Боднар на своей странице в Facebook.

"34-летний священнослужитель в начале июня был госпитализирован в Черкасскую городскую инфекционную больницу с пневмонией. Мужчину спасти не удалось. Контактные лица установлены, проводится исследование. Приносим соболезнования родным и близким", - заявил глава облгосадминистрации.

Также Боднар добавил, что уже известны результаты тестов на коронавирус, сделанных за сегодня. Так, в Черкасской области было зафиксировано 16 новых случаев инфекции:

Черкассы - 9

Золотоношский район - 1

Золотоноша - 2

Корсунь-Шевченковский район - 2

Канев - 1

Черкасский район - 1

"На стационарном лечении по состоянию на сегодня находится 18 пациентов, 49 человек лечатся дома под наблюдением семейных врачей. Но в тяжелом состоянии 7 черкасщан, 1 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - заявил Боднар.

Напомним, что за последние сутки 4 мая в Украине заразилось 553 украинца. По состоянию на утро пятницы число инфицированных коронавирусом в Черкасской области достигло 432 пациентов.

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