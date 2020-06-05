В Черкассах от вызванной коронавирусом пневмонии умер молодой священник
В Черкассах, где мэр отказался подчиняться центральной власти и ослабил карантин раньше всех в Украине, от коронавируса умер 34-летний священник. Он был госпитализирован с Covid-19 в начале месяца.
Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил губернатор Черкасской области Роман Боднар на своей странице в Facebook.
"34-летний священнослужитель в начале июня был госпитализирован в Черкасскую городскую инфекционную больницу с пневмонией. Мужчину спасти не удалось. Контактные лица установлены, проводится исследование. Приносим соболезнования родным и близким", - заявил глава облгосадминистрации.
Также Боднар добавил, что уже известны результаты тестов на коронавирус, сделанных за сегодня. Так, в Черкасской области было зафиксировано 16 новых случаев инфекции:
- Черкассы - 9
- Золотоношский район - 1
- Золотоноша - 2
- Корсунь-Шевченковский район - 2
- Канев - 1
- Черкасский район - 1
"На стационарном лечении по состоянию на сегодня находится 18 пациентов, 49 человек лечатся дома под наблюдением семейных врачей. Но в тяжелом состоянии 7 черкасщан, 1 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - заявил Боднар.
Напомним, что за последние сутки 4 мая в Украине заразилось 553 украинца. По состоянию на утро пятницы число инфицированных коронавирусом в Черкасской области достигло 432 пациентов.
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