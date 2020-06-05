В Министерстве здравоохранения рассказали, при каких условиях можно посещать торгово-развлекательные центры. По информации ведомства, ослабление карантина не означает снижение риска заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В Украине карантин ослаблен, но опасность COVID-19 остается. В частности, по состоянию на 5 июня показатель заболеваемости составил 62 на 100 тысяч населения. Для сравнения, по состоянию на 3 июня показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тысяч населения. Показатель летальности - 3%. Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущим днем составил + 4%", - указано в сообщении.

Отмечается, что наибольшее скопление людей замечено в торговых центрах, поэтому на их территории крайне необходимо соблюдать социальную дистанцию, личную и респираторную гигиену. Особенно это касается группы риска - людей старше 50 лет или имеющих хронические заболевания.

Запрещено посещать подобные места при появлении симптомов заболевания, в таком случае лучше самоизолироваться, связаться со своим лечащим врачом и попытаться не контактировать с другими жителями квартиры, особенно если среди них есть пожилые люди.

Если же ваше состояние здоровья удовлетворительное, покупки необходимо совершать на расстоянии не менее метра от кассира и остальных покупателей в очереди. При возникновении желания кашлять или чихнуть, воспользуйтесь одноразовой салфеткой, которую сразу же нужно выбросить, или сгибом локтя.

В случае хорошего самочувствия, если вам нужно сделать покупки, держитесь на расстоянии не менее 1 метра от других людей. При любой возможности старайтесь тщательно мыть руки с мылом или дезинфицировать их специальным раствором с содержанием спирта не менее 60%.

Напомним, киевские торгово-развлекательные центры возобновили работу спустя два месяца простоя из-за эпидемии коронавируса. Людей в ТРЦ столицы пока немного. Посетителям измеряют температуру и просят их придерживаться дистанции.

Как сообщала "Страна", людей в ТРЦ столицы стало больше, чем было ранее. Посетителям измеряют на входе температуру и просят их придерживаться дистанции. Перед магазинами выстраиваются очереди, в которых риск заразиться коронавирусом не меньше, чем при отмене правил посещения точек одним-двумя людьми ежемоментно.