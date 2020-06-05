Вечер пятницы Киев провел в километровых пробках. Наиболее сложная ситуация наблюдается в центре города, а также на выезде из него.

Об этом гласят данные о загруженности столичных дорог на сервисе Google Карты.

Так, движение транспорта затруднено на большинстве киевских мостов. Нелегко проехать по проспекту Степана Бандеры в сторону Северного моста. Пробки наблюдаются и возле станции метро "Левобережная". Сложная ситуация сохраняется также при въезде на Южный мост.

Киев 5 июня сковали пробки. Скриншот: Google Maps

Кроме того, водители жалуются на пробки на правом берегу Киева, особенно возле станций метро "Дорогожичи", "Сырец", улице Сечевых Стрельцов, бульваре Шевченко и проспекте Победы. Сложности возникают и в районе улицы Крещатик.

Киев 5 июня сковали пробки. Скриншот: Google Maps

Киев 5 июня сковали пробки. Скриншот: Google Maps

"Ехать некуда, Киев встал. Если к 23 рассосётся, будет счастье", - жалуются пользователи Facebook.

"Кто-то мне может скажет сколько построено развязок в Киеве? Может я и не потем мостам езжу. Не давно с сыном ехали 2,5 часа от бывшего московского моста, ныне Северного, до моста Патона", - негодует столичный водитель.

Напомним, что 26 мая в Киеве после карантина открылось метро. Оно было закрыто больше, чем два месяца. Это должно было значительно разгрузить дороги столицы.

Тем не менее в день открытия подземки в столице пробки по прежнему сохранялись.