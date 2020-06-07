Астрономы из мюнхенского Института исследования Солнечной системы Общества Макса Планка обнаружили у солнцеподобной звезды экзопланету, по размеру и массе похожую на Землю.

Вероятно, она находится в потенциально обитаемой зоне, а средняя температура ее поверхности составляет 5 градусов Цельсия.

Об этом сообщает журнал Astronomy & Astrophysics.

Исследователи изучили архивные данные телескопа "Кеплер" о звезде Kepler-160, которая удалена от нас на три тысячи световых лет. Она находилась в поле зрения инструмента с 2009 по 2013 год. Радиус Kepler-160 равен 1,1 солнечного, а температура его поверхности меньше, чем у нашего светила, всего на 300 градусов Цельсия. Кроме того, у звезд также похожая светимость, что делает их практически близнецами.

С помощью алгоритма ученые также выяснили, что вокруг Kepler-160 может вращаться экзопланета (то есть внесолнечная планета), которая получила название KOI-456.04. По из расчетам, она должна иметь массу 1,9 земных. Орбитальный период небесного тела составляет 378 дней, что близко к длительности года на нашей планете. А на ее поверхность попадает почти столько же излучения. Кроме того, небесное тело расположено в потенциально обитаемой зоне.

Сравнение Земли и KOI-456.04

По мнению астрономов, условия на поверхности KOI-456.04 могут напоминать земные. Если атмосфера планеты наполнена инертными газами и в ней есть умеренный парниковый эффект, то средняя температура поверхности двойника Земли может составлять пять градусов Цельсия, что на десять градусов меньше средней температуры нашей планеты.

Пока нельзя полностью исключить, что KOI-456.04 - просто ошибка измерений. По оценкам авторов работы, открытый ими сигнал может принадлежать планете с вероятностью 85%, тогда как для признания кандидата в экзопланеты реальным объектом вероятность должна составлять 99%. Возможно, в будущем астрономам удастся проверить достоверность открытия.

Ранее "Страна" сообщала, что астрономы обнаружили планету, атмосфера которой способна испарить железо.

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