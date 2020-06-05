C сегодняшнего дня Facebook начал помечать страницы средств массовой инофрмации, которые финансируются государствами. При этом американские медиа, которые существуют за счет бюджета Штатов, никак маркироваться не будут.

Об этом в пятницу, 5 июня, передает РИА "Новости".

Так, руководство социальной сети отметило, что решение о необходимости маркировки будет приниматься по результатам анализа информации о владельцах СМИ, источников его финансирования и редакционной политики в нем. Сообщается, что соответствующую маркировку уже получили такие новостные ресурсы, как Sputnik, Russia Today, РИА "Новости" и другие.

Facebook начал помечать все СМИ с государственным финансированием, кроме американских. Фото: Facebook

В компании утверждают, что уже в ближайшее время компании, которые получили такие отметки, не смогут рекламировать свои страницы на территории Соединенных Штатов. При этом подобные меры не будут предприниматься к американским СМИ. Руководство Facebook считает, что даже если медиа финансируется США, то внутри него сохраняется независимость редакции от официальной позиции государства.

Стоит отметить, что в Facebook готовятся к грядущим выборам президента США, поэтому особое внимание компание стала уделять борьбе с распространением фейков внутри социальной сети, которые могут повлиять на исход избирательного процесса в 2020 году.

Facebook начал помечать все СМИ с государственным финансированием, кроме американских. Фото: Facebook

Ранее мы писали, что пмериканский президент Дональд Трамп заявил в Твиттере, что не собирается допускать голосования по почте на выборах, поскольку это не может гарантировать их честность. После этого соцсеть впервые отметила его посты знаком, о том, что там содержится неправда.

Из-за этого Трамп объявил настоящую войну социальным сетям в США.