В Вашингтоне назвали улицу в честь акции Black Lives Matter. Скриншот из видео

В Вашингтоне часть улицы перед Белым домом переименовали в честь масштабных акций протеста, захлестнувших США после убийства белым полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

О переименовании написала в Twitter мэр столичного города Мюриэл Боузер.

"Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется площадь "Черные жизни имеют значение", - написала Боузер.

К записи она прикрепила видео, на котором устанавливают новый дорожный указатель на месте протестов перед Белым домом.

 

 

Как писала "Страна", в США уже проводят соцопросы по поводу протестов. Один из них показал, что больше половины американцев считают оправданным сожжение полицейского участка в Миннеаполисе после смерти Флойда.

Мы также рассказывали, что американские протесты докатились до Европы: сегодня в Вене акция в поддержку возмущений в США собрала 50 тысяч человек.

 

 

 

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