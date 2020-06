В Вашингтоне часть улицы перед Белым домом переименовали в честь масштабных акций протеста, захлестнувших США после убийства белым полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

О переименовании написала в Twitter мэр столичного города Мюриэл Боузер.

"Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется площадь "Черные жизни имеют значение", - написала Боузер.

К записи она прикрепила видео, на котором устанавливают новый дорожный указатель на месте протестов перед Белым домом.

The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b