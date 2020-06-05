В Вашингтоне часть улицы перед Белым домом переименовали в честь масштабных акций протеста, захлестнувших США после убийства белым полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

О переименовании написала в Twitter мэр столичного города Мюриэл Боузер.

"Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется площадь "Черные жизни имеют значение", - написала Боузер.

К записи она прикрепила видео, на котором устанавливают новый дорожный указатель на месте протестов перед Белым домом.

The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020

Как писала "Страна", в США уже проводят соцопросы по поводу протестов. Один из них показал, что больше половины американцев считают оправданным сожжение полицейского участка в Миннеаполисе после смерти Флойда.

Мы также рассказывали, что американские протесты докатились до Европы: сегодня в Вене акция в поддержку возмущений в США собрала 50 тысяч человек.