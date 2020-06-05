В Киеве водитель трамвая потребовал от пассажиров не входить в салон без масок. В ответ разгневанные жители столицы его избили.

Об этом в пятницу, 5 июня, информирует пресс-служба "Киевпастранс" в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел на трамвайном маршруте №33к. Так, на остановке "Улица Петра Запорожца" водитель трамвая сделал замечание пассажирам, которые пытались пройти в салон без средств индивидуальной защиты. В ответ на это неизвестные напали на водителя, избили его и скрылись с места происшествия.

"На место была вызвана "скорая" и сотрудники полиции. Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Сейчас его состояние стабильное. Столичная полиция открыла уголовное производство. Продолжаются следственные действия", - заявили в пресс-службе.

Напомним, что 23 мая в Киеве возобновил работу наземный пассажирский транспорт. При этом столичные власти обязали пассажиров пользоваться средствами индивидуальной защиты во время поездки.

Ранее мы писали, что в СБУ отреагировали на видео, на котором человека в автобусе якобы избивают другие пассажиры из-за того, что тот кашлял и имел явные симптомы коронавируса.