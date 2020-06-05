Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая раньше наряду с отдельными медиками советовала носить медицинские маски только зараженным коронавирусом, пересмотрела свои рекомендации. Теперь в организации призывают носить маски в местах, где трудно избежать скученности людей.

Как сообщает РИА Новости, об этом на брифинге заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование, к примеру, в общественном транспорте, в магазинах и других переполненных местах", - сказал Гебрейесус.

В качестве примера подобных мест он привел общественный транспорт, магазины и другие помещения, которые люди часто посещают.

В регионах с активным распространением нового вируса и там, где трудно соблюдать дистанцию, ВОЗ рекомендует использовать маски людям с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 60.

Также ношение маски желательно всем медицинским работникам - вне зависимости от того, имеют ли они дело с заболевшими COVID-19.

Гебрейесус добавил, что для эффективной защиты от вируса маска должна содержать как минимум три слоя ткани.

Ранее "Страна" приводила заявление представителя ВОЗ о том, что использованные защитные медицинские маски можно утилизировать как обычные бытовые отходы.

Мы также цитировали одного из членов ВОЗ, который полагает, что повсеместное ношение медицинских масок и других защитных средств для лица в скором времени может стать нормой.