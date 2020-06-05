В Ужгороде, несмотря на холодные дожди и совсем не летнюю погоду, расцвела самая длинная липовая аллея Европы. Ее протяженность составляет более 2,2 километров.

Об этом в пятницу, 5 июня, написал у себя в Facebook мэр города Богдан Андриев.

"Хотя до сих пор лето не особенно баловало теплом и солнышком, ужгородские липы уже начинают цвести и наполнять набережную Ужа медовым ароматом. Нашу уникальную аллею на набережной Независимости удалось качественно обновить, это уже много лет - одно из самых уютных зеленых мест отдыха ужгородцев и гостей города", - сказал городской голова.

По информации пресс-службы горсовета, липы были высажены в самом сердце исторической части Ужгорода в далеком 1928 году. Это сделали чешские биологи вместе со школьниками. Родиной растущих на аллее деревьев является США и Канада.

В Ужгороде показали, как цветет самая длинная в Европе липовая аллея. Видео: YouTube/ Богдан Андріїв

Напомним, что завтра в Украину придет настоящее летнее тепло. Но на западе и севере страны, а также в столичном регионе синоптики обещают кратковременные дожди и грозы.

Ранее мы писали, что в Киеве второй год подряд вместо визитной карточки Крещатика - каштанов - там высадили можжевельник. Киевляне возмутились новшеством Зеленстроя - новыми туями.