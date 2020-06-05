Кличко отказался выдвигаться в мэры Киева от партии Порошенко
Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на предложение партии "Европейская солидарность" пойти на грядущие местные выборы от них. Городской голова заявил, что будет балотироваться от собственной политической силы - "Удар".
Об этом в пятницу, 5 июня, Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
"Я почитал в СМИ заявление партии «Европейская солидарность» о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И буду выдвигаться в мэры от партии "УДАР Виталия Кличко". А также поведу команду "УДАР" на местные выборы, в частности - в Киевсовет", - заявил мэр столицы.
Напомним, недавно Кличко заявил о том, что будет в третий раз баллотироваться на пост городского головы на ближайших местных выборах, которые запланированы на 25 октября 2020 года. Также он рассказывал о ребрендинге своей политсилы.
Ранее мы писали, что на пост мэра Киева от партии "Слуга народа" может претендовать женщина.