Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на предложение партии "Европейская солидарность" пойти на грядущие местные выборы от них. Городской голова заявил, что будет балотироваться от собственной политической силы - "Удар".

Об этом в пятницу, 5 июня, Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Я почитал в СМИ заявление партии «Европейская солидарность» о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы "УДАР", которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И буду выдвигаться в мэры от партии "УДАР Виталия Кличко". А также поведу команду "УДАР" на местные выборы, в частности - в Киевсовет", - заявил мэр столицы.

Напомним, недавно Кличко заявил о том, что будет в третий раз баллотироваться на пост городского головы на ближайших местных выборах, которые запланированы на 25 октября 2020 года. Также он рассказывал о ребрендинге своей политсилы.

Ранее мы писали, что на пост мэра Киева от партии "Слуга народа" может претендовать женщина.