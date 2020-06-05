Карантин повлиял на работу многих учреждений общественного питания, в том числе столовую Верховной Рады. Она вышла из карантина, но депутатам там стали продавать блюда в пластиковых контейнерах.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

До закрытия на карантин еду в столовой раскладывали по тарелкам и другим многоразовым емкостям. Теперь же снедь продается в коробках из пластика - как в отделах кулинарии обычного супермаркета.

Столовая Рады до карантина. Фото: Страна

Подача блюд на карантине. Фото: Страна

Наш корреспондент также сфотографировал меню в парламентской столовой. Как видно, цены в там очень низкие. Например, бутерброд с семгой стоит всего 39 грн, порция холодца - 36 грн, а дороже всего обойдется вырезка из свинины под соусом (78 грн). В обычных кафе последнее из названных блюд обойдется не меньше чем в 115 грн.

Прошлым летом "Страна" писала, что в парламентской столовой повысились цены.

Мы также рассказывали зимой, что "слуга народа" Жан Беленюк показал, чем кормят в столовой Рады, и пожаловался на то, как там все дорого.