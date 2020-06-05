Российские ученые выяснили, что найденный в 2017 году кратер на полуострове Ямал возник в результате выбросов парникового газа метан, спровоцированного глобальным потеплением.

Результаты исследования опубликованы в журнале Geoscience.

Как отмечается, возможными причинами возникновения Еркутинского кратера на Ямале являются расслоение талика, обогащенного газами из-за диссоциации газогидратов в толще мерзлой породы, или привнесение метана из более глубоких недр. Это указывают на опасное протаивание многолетней мерзлоты в Арктике, которое может усугубить глобальное изменение климата, высвободив в атмосферу большие объемы парниковых газов.

Сообщается, что в 2017 году на полуострове Ямал в долине реки Еркута был обнаружен газоэмиссионный кратер диаметром 17,5 метра. Ученые под руководством Евгения Чувилина (Evgeny Chuvilin) из Центра добычи углеводородов Сколтеха провели полевые исследования кратера и представили концептуальные модели процесса его возникновения, рассматривая три возможных варианта развития событий.

Согласно первой версии возникновения кратера, произошло промерзание насыщенного метаном талика внутри толщи многолетней мерзлоты: давление газа в нем выросло настолько, что крышка многолетней мерзлоты подверглась вязко-пластической деформации и поднялась над уровнем земли. Далее произошло расслоение массы на отдельные компоненты — более тяжелая почва опустилась на дно, жидкая вода оказалась на середине, а газ устремился наверх, что привело к образованию кратера.

Вторая версия говорит о том, что талик не был изначально насыщен метаном — он попал туда в результате диссоциации газогидратов внутри многолетней мерзлоты. Дальнейший механизм совпадает с первой версией (промерзание, увеличение давление, вскрытие и стратификация по плотности).

Третья версия указывает на возможность обогащения талика метаном за счет поднятия этого газа из более глубоких слоев. При этом содержимое талика устремляется вверх, и расслоения массы на воду, почву и газ не происходит — талик становится открытой системой.

По мнению ученых, все вероятные причины образования Еркутинского кратера связаны с протаиванием больших толщ многолетнемерзлых пород, и в будущем такие тенденции могут привести как к локальным последствиям (взрывоопасные выбросы газа в арктической зоне недропользования), так и к усилению глобального изменения климата.

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