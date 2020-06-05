Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в стране практически подходит к концу. Он добавил, что в Соединенных штатах также готовы к отправке два миллиона вакцин от опасного коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Эпидемия коронавируса практически пройдена", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он добавил, что в отношении разработки вакцин достигнут огромный прогресс.

"Фактически, у нас уже есть два миллиона готовых к отправке, если они пройдут проверку на безопасность", - сообщил президент.

Правда, он не уточнил, когда приблизительно будет завершена эта проверка. По его словам, над вакцинами работают одновременно семь-восемь компаний.

Как писала "Страна" в середине мая в США успешно испытали вакцину от коронавируса, разработанную биотехнологической компанией Moderna.

Мы также сообщали, что американские ученые нашли антитело, которое защищает человека от коронавируса на 100% и может стать основой новой вакцины.