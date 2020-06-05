Северный флот России наблюдает за фрегатом ВМС Франции, который заметили в акватории Баренцева моря.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Как уточняется, речь идет о фрегате "Аквитания".

Издание отмечает, что месяц назад в этом же регионе была замечена ударная группа кораблей НАТО, в которую входили три эсминца США и фрегат Великобритании. Тогда целью операции называли "обеспечение безопасности торговли и демонстрация свободы навигации в сложных условиях".

Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской утверждал, что в ходе манёвров суда НАТО отрабатывали задачи поражения объектов на территории РФ и перехвата российских баллистических ракет. Военный посчитал такие действия провокационными.

Напомним, в мае группа военных кораблей США вошла в Баренцево море впервые за минувшие 30 лет.

Также сообщалось, что в марте военные корабли НАТО направились в акваторию Черного моря.