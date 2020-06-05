Днепровский районный суд Киева изменил меру пресечения Виталию Ткаленко, который 1 июня угрожал взорвать столичный мост Метро. Вместо содержания под стражей ему предписали помещение в специализированное медицинское учреждение.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

"В связи с его неадекватным поведением и склонностью к суициду было принято решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на помещение в специализированное медицинское учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение. Сегодня ходатайство было внесено, рассмотрено судом и удовлетворено", - сказала представительница прокуратуры.

Ткаленко отправят в специализированное медицинское учреждение до 29 июля включительно.

Напомним, 3 июня лже-минера моста Метро арестовали на два месяца с правом внесения залогом в размере 315 тысяч.

Как писала "Страна", на суде 3 числа Ткаленко попросил не отправлять его в тюрьму.