В пятницу, 5 июня, патрульные вместе с почтальонами "Укрпочты" вручили первые протоколы о превышении скорости двум правонарушителям.

Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко, опубликовав соответствующее видео на своей странице в Facebook.

"В первом случае водитель проехал со скоростью 102 километра в час, при разрешённой 50 км/ч. Во втором - скорость составила 129 км/ч, при разрешённой 50. По указанным адресам регистрации проживали их родственники, которые и расписались о получении писем-уведомлений об административном правонарушении", - написал Геращенко.

Он также добавил, что втором случае оказалось, что нарушитель, которому на видео позвонил его брат, уже оплатил штраф за превышение скорости на сайте.

"Вот так, шаг за шагом, мы будем наводить порядок на украинских дорогах!", - подытожил замминистра.

Напомним, с 1 июня в Украине заработали первые камеры видеофиксации нарушений - в Киеве и Киевской области.

Как сообщалась, "Укрпочта" доставит первые тысячи уведомлений о штрафах нарушителям ПДД, которые попались на камеры.