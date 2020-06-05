Сегодня Киевский международный институт социологии опубликовал соцопрос по рейтингу кандидатов в президенты, который он проводил более месяца назад - в апреле 2020 года.

Он сильно отличается от всех других опросов, которые проводились в последнее время необычно высоким рейтингом Игоря Смешко.

Голоса опрошенных респондентов, которые определились с выборам и пошли бы голосовать (а таких было 1072 человека), распределились, по данным КМИС, следующим образом:

40,9% - Владимир Зеленский;

15,7% - Петр Порошенко;

9,2% - Игорь Смешко;

8,9% - Юрий Бойко;

8,7% - Юлия Тимошенко;

6,4% - Виктор Медведчук;

4,0% - Олег Ляшко;

1,5% - Святослав Вакарчук;

4,8% - остальные.

На странности опроса обратил внимание телеграм-канал "Политика Страны".

"Исследование проводилось более месяца назад. Но почему-то решили обнародовать только сейчас. Также аномально выглядят и его результаты, где на первом месте Зеленский, на втором Порошенко, а на третьем ... Смешко с почти 10%!

Такие результаты резко контрастирует с другими опросами и выглядят, мягко говоря, весьма странно.

Примечательно и то, каким именно образом Смешко вывели на третье место: помимо Бойко, который во всех опросах занимает второе место после Зеленского, в опрос включили еще одного лидера "Оппоплатформы" Медведчука и тот, естественно, оттянул на себя часть результата Бойко.

Любопытная методика. Но ее можно развить и дальше. Например, включить в опрос помимо Порошенко ещё и Ирину Геращенко, Вятровича, Парубия и, например, Кличко. Так Смешко, глядишь, и во второй тур выйдет. А его разрыв с Зеленским можно будет сократить немного, введя в опросный лист ещё и Дмитрия Разумкова. В общем - вариантов масса", - говорится в сообщении.

Напомним, что Игорь Смешко шел во главе своего блока на выборы в Раду летом 2019 года, но не преодолел 5% барьер. Во время предвыборной кампании в его адрес было много обвинений о продаже мест в списках. Он эти обвинения отрицал.

Отметим, что, по данным группы "Рейтинг", во второй тур выборов президента выходит Зеленский и Бойко.