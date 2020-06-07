Папа Римский Франциск содействует освобождению из итальянской тюрьмы украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого суд признал виновным в убийстве журналиста под Славянском 24 мая 2014 года.

Об этом в пятницу, 5 июня, написал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

"Обещал понтифику передать привет украинскому народу, к которому Папа чувствует себя "близким сердцем". Его Святейшество занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива. Его поддержка единства, солидарности и открытости Европы является сверхважной для Украины", - заявил глава государства.

Напомним, что Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Энди Роккелли недалеко от Славянска в мае 2014 года.

17 мая 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл в Италию для участия в судебном процессе по делу военнослужащего. Однако это Маркиву никак не помогло и суд приговорил его к 24 годам лишения свободы. Стоит отметить, что нацгвардеец имеет двойное гражданство - итальянское и украинское, потому Италия может не выдавать осужденного украинца.

Тем не менее в начале этого года Верховная Рада выступила с заявлением, в котором осудила итальянскую сторону за несправедливый процесс против Маркива.

Апелляцию Украины по делу нацгвардейца итальянский суд должен был рассмотреть весной 2020 года, однако из-за коронавируса и карантина процесс был фактически заблокирован.

Подробнее об истории с Маркивым можно прочитать здесь.