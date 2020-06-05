Неизвестный в Харькове обстрелял троллейбус №31, в котором находилось три десятка пассажиров.

Об этом сообщили в пятницу, 5 июня, в пресс-службе горсовета.

"В троллейбус №31, который ехал с улицы Натальи Ужвий в сторону проспекта Юбилейного, выстрелил неизвестный, вероятно, из пневматической винтовки", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось сегодня около 13:30 в районе ул. Гвардейцев Широнинцев, 21. Пуля попала в боковое стекло у средней двери троллейбуса, но не пробила его. Никто из пассажиров не пострадал.



"Водитель рассказал, что был слышен громкий хлопок, после чего треснуло стекло, по нему пошла "паутина". Троллейбус сразу остановился, пассажиры вышли, а наши сотрудники вызвали полицию. Сейчас пишем заявление. Это новый троллейбус, который мы получили совсем недавно. Сегодня он будет снят с маршрута", - рассказал начальник отдела безопасности движения КП Троллейбусное депо №2 Богдан Христов.

На месте инцидента работает сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Днепре неизвестные обстреляли два троллейбуса и маршрутку с пассажирами.

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