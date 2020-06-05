На Закарпатье ужесточают карантин
Руководство Закарпатской области приняло решение усилить контроль за соблюдением карантина. Это сделано для ограничения распространения коронавирусной инфекции.
О принятых мерах написал в Facebook губернатор региона Алексей Петров.
По его словам, чтобы минимизировать распространение COVID-19 в Закарпатье, власти усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер.
Для этого Национальной полиции Закарпатской области и управлению патрульной полиции поручено усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер во время регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Главному управлению Нацполиции, патрульной полиции, военной части 3002 Национальной гвардии и руководителям работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации приказано обеспечить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования и гражданами противоэпидемических мер (соблюдения дистанции и использования средств индивидуальной защиты), особенно в заведениях общественного питания и местах торговли.
Райгосадминистрациям и объединенным территориальным общинам поручено усилить контроль за соблюдением требований противоэпидемических и карантинных мер на территории соответствующих административно-территориальных единиц.
В случае осложнения эпидемиологической ситуации принято решение о локализации очагов инфицирования.
Ранее "Страна" сообщала, что во Львовской области решили продлить коронавирусный карантин до 12 июня.
Мы также писали, что хотят ужесточить карантин и в Житомирской области.