Совсем скоро Греция начнет принимать туристов не только из Германии, Японии и еще 18 стран, но и из Украины. Отмена ограничений планируется уже с 1 июля.

Об этом в пятницу, 5 июня, договорились главы МИД обеих стран во время телефонного разговора, передает пресс-служба украинского ведомства.

"Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас выразили готовность восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах", - говорится в сообщении.

Кроме того Дендиас пригласил украинского коллегу посетить Грецию с рабочим визитом, когда обстоятельства это позволят.

Напомним, что в Греции решили постепенно расширять список стран, гражданам которых разрешается приехать в страну.

Ранее мы писали, что греческое правительство распорядилось бесплатно лечить гостей страны, у которых во время отдыха будет обнаружен коронавирус. Также власти оплатят им проживание.

Стоит отметить, что в июне границы для украинцев откроет еще одна популярная у туристов страна - Турция.