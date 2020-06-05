Служба безопасности Украины в четверг провела обыски в Павлоградском отделе полиции (Днепропетровская область). А Государственное бюро расследований задержало восемь сотрудников этого отдела.

"Страна" выяснила, в чем подозревают полицейских из Павлограда.

По информации источников "Страны" в СБУ, полицейских вели несколько месяцев: в спецслужбу поступили данные о том, что начальство Павлоградского отдела организовало преступную группировку, которая торговала наркотиками. Также там пытали людей и принуждали их признаться в преступлениях, которые они не совершали.

"Возглавлял группировку начальник Павлоградской полиции Сердюк. Он и его подчиненные более полутора лет назад организовали преступную группировку, также в группировке были и гражданские. Банда закупала оптом наркотики, через гражданских наркотики продавались в Днепропетровской области, в том числе в Днепре и Кривом Роге. Эти же полицейские задерживали не виновных ни в чем граждан, избивали их в отделе полиции и принуждали оговаривать себя. Таким образом они повышали себе статистику раскрытых преступлений. Одним из обычных способов вынудить человека оговорить себя было подкидывание в карманы граждан наркотиков. У следствия есть информация, что благодаря таким методам по уголовным статьям по распространению и сбыту наркотиков было осуждено более десятка человек, преимущественно молодежи", - рассказал источник "Страны" в спецслужбе.

Нашему изданию удалось выяснить, кого из павлоградских полицейских задержали по подозрению в организации нарко-ОПГ.

В числе арестованных есть начальник Павлоградского отдела полиции полковник Сердюк, его заместитель, начальник отделения криминальной полиции майор Столярчук, заместитель начальника отделения криминальной полиции капитан Игнатцев, начальник сектора раскрытия преступлений против собственности и угонов автомашин подполковник Атрохов, старшие оперуполномоченные: майор полиции Горбатюк, майор полиции Германчук, капитан полиции Буянкин, оперуполномоченный капитан полиции Сотников.

В отношении задержанных полицейских открыто уголовное производство по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.307 (незаконное изготовление, приобретение и сбыт наркотиков), ч.2 ст.365 (превышение власти и служебных полномочий), ч.2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) и ч.2 ст.383 (заведомо неправдивое уведомление о совершении преступления).

Сегодня "Страна" писала об аналогичной банде полицейских из Днепропетровской области, члены которой пытали невиновных и давали им наркотики.

Мы также рассказывали рассказывали, что под Киевом двое действующих сотрудника Нацполиции и сотрудник СБУ состояли в банде, которая занималась похищением людей и вымогательством у них денег.