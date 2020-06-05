Американский правозащитник и священник-протестант Эл Шарптон анонсировал организацию нового марша на Вашингтон - по примеру акции, которая была организована Мартином Лютером Кингом в 1963 году.

Об этом сообщает издание USA Today в пятницу, 5 июня.

Священник объявил грядущую акцию во время своей проповеди 4 июня. "Мы должны вернуться в Вашингтон и постоять за свои права — черные, белые, латиноамериканцы, арабы, — встать в тени Линкольна и сказать им, что пора кончать со всем этим", — приводит издание его слова.

"Мы возвращаемся в Вашингтон, Мартин", — обратился он к Мартину Лютеру Кингу Третьему, сыну знаменитого правозащитника, который во время исторического марша произнес свою знаменитую речь "У меня есть мечта".

Марш должен состояться 28 августа - в 57-ю годовщину того выступления. Кроме того, в этот день американский президент Дональд Трамп, предположительно подтвердит, что будет выдвигаться на выбора как кандидат от Республиканской партии. В анонсе демонстрации Шарптон не затронул главу США напрямую, но раскритиковал его лозунг "Сделаем Америку снова великой".

Напомним, во многих американских городах на протяжении нескольких дней продолжаются протестные акции против полиции, которая во время грубого ареста убила чернокожего в Миннеаполисе. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

Как известно, мирная акция протеста 28 августа 1963 года в Вашингтоне считается одной из важнейших вех американского правозащитного движения. Тогда протестовать против неравенства вышли, по разным оценкам, от 200 до 300 тысяч человек, более 80 процентов из них составляли чернокожие.

Также мы писали, что большинство американцев поддержали сожжение полицейского участка в Миннеаполисе во время протестов.