В Запорожье разыскивают злоумышленника, который прострелил ногу 12-летнему мальчику и сбежал. Инцидент произошел в среду, 3 июня, около 16:00 на улице Воронина, 25. Дети играли в прятки и внезапно один из них получил ранение в ногу. Об этом пишет "Актуально".

Предположительно, выстрел был совершен их пневматического пистолета. Позже их ноги ребенка извлекли пластиковую пулю. Медики больницы сообщили о ЧП правоохранителям. В Шевченковском отделе полиции Запорожья открыли уголовное производство по ч.1 ст.125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы.

Правоохранители и родные мальчика просят откликнуться очевидцев происшествия.

"Будьте бдительны, если кто-то что-то видел или слышал ..... Отзовитесь, пожалуйста в личку!!!! Ребенку всего 12 лет. Не оставайтесь равнодушными", - просит в соцсети одна из активисток.

Ранее "Страна" писала о том, что воспитательница нелегального детсада Запорожья задушила ребенка подушкой.

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