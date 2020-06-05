В Запорожье неизвестный прострелил ногу гулявшему 12-летнему мальчику, игравшему в прятки, и сбежал
В Запорожье разыскивают злоумышленника, который прострелил ногу 12-летнему мальчику и сбежал. Инцидент произошел в среду, 3 июня, около 16:00 на улице Воронина, 25. Дети играли в прятки и внезапно один из них получил ранение в ногу. Об этом пишет "Актуально".
Предположительно, выстрел был совершен их пневматического пистолета. Позже их ноги ребенка извлекли пластиковую пулю. Медики больницы сообщили о ЧП правоохранителям. В Шевченковском отделе полиции Запорожья открыли уголовное производство по ч.1 ст.125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы.
Правоохранители и родные мальчика просят откликнуться очевидцев происшествия.
"Будьте бдительны, если кто-то что-то видел или слышал ..... Отзовитесь, пожалуйста в личку!!!! Ребенку всего 12 лет. Не оставайтесь равнодушными", - просит в соцсети одна из активисток.
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