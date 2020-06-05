На данный момент существует два законопроекта о деятельности частных армий в Украине, один из них не предусматривает никаких ограничений их деятельности.

Об этом в пятницу, 5 июня, во время заседания Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины заявил президент Владимир Зеленский.

Так, по словам главы государства, совет может присоединиться к разработке законопроекта о частных военных компаниях.

"Есть два проекта закона о частной армии, которые пока не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрены никакие ограничения. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", - сказал Зеленский.

По его словам, совету необходимо предложить свои наработки по законопроекту уже в ближайшее время, чтобы Рада смогла проголосовать за данную инициативу до середины июля, когда завершится нынешняя сессия парламента.

Напомним, что еще в феврале заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос предложил создать в Украине частную армию, в которую будут входить ветераны войны на Донбассе.

Ранее "Страна" писала о законопроекте, который посвящен деятельности частных армий. Его автором стала депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.