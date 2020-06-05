Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель имплементацию договоренностей "нормандской четверки" в Париже, что даст "создаст предпосылки для саммита в Берлине".

Об этом сообщает пресс-службе Офиса президента в пятницу, 5 июня.

Лидеры двух государств обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и, в частности, итоги рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня. Собеседники отметили высокий уровень взаимопонимания украинской и немецкой сторон по ключевым подходам к мирному урегулированию, отметив безальтернативность дипломатического пути.

"Это был очень содержательный визит, который даст толчок Нормандскому формату", – отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, собеседники сделали отдельный акцент на необходимости последовательного и неуклонного исполнения причастными сторонами всех договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита лидеров государств – участниц Нормандского формата.

"Мы открыты, мы готовы к движению вперед. Чрезвычайно важным является обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста на оккупированные территории для верификации удерживаемых лиц. Также важным является доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга. Мы хотим определиться с новыми участками разведения. Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должен открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине", – отметил президент Украины.

Украинская сторона подтвердила настроенность на максимальную координацию усилий с партнерами в вопросах мирного урегулирования на Донбассе – Германией и Францией. Канцлер Ангела Меркель заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной.

Также Зеленский сообщил канцлеру о текущей ситуации безопасности на Донбассе, отметив проблемы, которые требуют усиленного внимания со стороны наших международных партнеров.

Политики обсудили ряд вопросов украинско-немецкого двусторонней повестки дня, включая сотрудничество стран в сфере противодействия пандемии COVID-19 и финансово-экономических отношений.

Кроме того, президент поблагодарил за четкую и последовательную позицию ФРГ о невозможности изменения формата "Большой семерки" до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее глава ОП Андрей Ермак заявил, что саммит "нормандской четверки" состоится в этому году в Берлине.

Также мы писали, что Зеленский анонсировал Нормандскую встречу и обмен пленными после пандемии коронавируса.