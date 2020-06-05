Сегодня Верховная Рада повысила штрафы за игнорирование обращений народных депутатов чиновниками почти в 35 раз. Законопроект №3354, который регулирует наказания за это правонарушение, поддержали 329 депутатов.

Такое решение было принято во время заседания парламента в пятницу, 5 июня.

Так, согласно изменениям в ст. 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф за отсутствие ответа на официальное обращение нардепа вырос с 170-255 грн до 5900-8500 грн.

При этом если должностные лица отказываются отвечать на запрос повторно, им придется заплатить уже не 425-850 грн, а 8500-11900 грн штрафа.

Также если чиновник не уложился в установленный законом срок ответа на запрос, он заплатит 8500-13600 грн. Ранее это преступление каралось штрафом 3500-4250 грн. За такое же правонарушение совершенное повторно штраф повысился с 4250-6800 грн до 13600-17000 грн.



Кроме того, штраф за невыполнение должностным лицом законных требований депутата, создание искусственных препятствий его работе и предоставление заведомо ложной информации увеличился с 1700-17000 грн до 17000-34000 грн.



Если чиновник отказывается выполнить законные требования комитетов Рады или временных следственных комиссий, он заплатит штраф 17000-51000 грн. Ранее он составлял 8500-34000 грн.

Напомним, что недавно Рада приняла законопроект № 2697, которым могут ввести более жесткие меры ответственности для пешеходов за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Ранее мы писали, что парламент поддержал повышение штрафов для поджигателей травы.