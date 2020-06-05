Двух российских дипломатов объявили в Чехии персонами нон грата, теперь они обязаны покинуть страну. Это произошло из-за скандала, вспыхнувшего из-за угроз отравления чешских политиков рицином (высокотоксичный яд растительного происхождения). О решении выслать из страны российских дипломатов сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петржичек, передает Ceskenoviny.cz.

Как рассказал Бабиша, решение принято из-за конфликта между сотрудниками российского посольства, итогом которого стали ложные утверждения о том, что Россия угрожает чешским политикам муниципального уровня отравлением рицином. Он пояснил, что один из российских дипломатов отправил чешским спецслужбам ложную информацию об угрозе отравления.тот инцидент нанес ущерб чешско-российским отношениям и привел к чрезмерной нагрузке на чешские силы безопасности.

В посольстве России в Праге отреагировали на высылку дипломатов и заявили о сфабрикованной провокации и глубоком разочаровании решением чешских властей. Об этом идет речь в заявлении российского посольства посольства, опубликованном на официальной странице в соцсети.

"Речь идет о сфабрикованной провокации. Этот недружественный шаг, который сначала был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения", - говорится в заявлении.

"Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога", - добавили в посольстве.

Ранее "Страна" писала о том, что в октябре 2018 года конверты с рицином были разосланы в министерство обороны США , а затем и в Белый дом.

Также мы сообщали, что в Германии опасаются террористических атак с применением биологического оружия.