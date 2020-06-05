Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" готова поддержать и выдвинуть мэра Киева Виталия Кличко в качестве своего кандидата на будущих местных выборах.

Об этом заявила сопредседатель фракции "ЕС" в парламенте Ирина Геращенко в видеообращении в Facebook.

"Исходя из интересов киевлян и государства, "Европейская Солидарность" готова и в этот раз выдвинуть вас, Виталий Владимирович, кандидатом на должность Киевского городского головы. И готова видеть вас во главе списка "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет", - заявила она.

Кроме того, Геращенко напомнила, что еще на выборах 2015 года партия "Блок Петра Порошенко – Солидарность" поддержала Кличко на выборах мэра как своего кандидата.

Это предложение прокомментировал телеграм-канал "Политика страны"

"Предложение с подвохом. Порошенко хоть и имеет в Киеве свои плюс-минус 20%, но имеет и очень большой антирейтинг. И его поддержка Виталию Кличко скорее в минус. Мэру выгоднее идти от более-менее нейтрального "Удара".

Но Порошенко его ставит перед выбором. В случае отказа, это будет использовано Евросолидарностью против партии Кличко в борьбе на выборах в Киевсовет. На то и расчёт собственно", - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко будет в третий раз баллотироваться на пост городского головы на ближайших местных выборах, которые запланированы на 25 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" может стать женщина.