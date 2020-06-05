Коронавирусные ограничения на передвижение внутри Шенгенской зоны будут отменены уже к 1 июля.

Об этом в пятницу, 5 июня, заявила член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон во время видео-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть большая поддержка среди многих стран-членов (Шенгенской зоны - Ред.), многих министров, что снятие ограничений на перемещения через внутренние границы или планы о таком снятии имели место в течение июня", - заявила чиновница.

При этом Йохансон заявила, что власти некоторых стран Шенгена заявили о том, что отменять подобные ограничения пока рано. Тем не менее, возобновление привычного режима передвижения внутри зоны должно произойти "в последних числах июня", считает политик. В то же время, каждая страна будет принимать решение об открытии границ самостоятельно.

Также Йохансон подчеркнула, что в Евросоюзе будут следить за развитием эпидемиологической ситуации перед тем, как снимать ограничения.

Напомним, что ранее министры внутренних дел государств Европейского союза порекомендовали Еврокомиссии продлить ограничения на въезд для граждан других стран на 14 дней, до 1 июля.

Ранее мы писали о том, будут ли вводить в Европе "паспорта иммунитета" перед открытием границ.