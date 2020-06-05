В США два военнослужащих пострадали от удара молнии в Вашингтоне во время дежурства возле резиденции американского президента Дональда Трампа - Белого дома. Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости".

"В выставленных у Белого дома военных ударила молния, госпитализированы 2 человека", - говорится в сообщении.

Оба военных госпитализированы. Об их состоянии пока ничего не известно.

Также появилось видео, как молния ударила в расположенный между Белым домом и Капитолием памятник Джорджу Вашингтону.

Напомним, что грозы обрушились сразу на несколько районов США. И накануне в американском штате Висконсин удар молнии разорвал пополам самый большой в мире национальный флаг США.