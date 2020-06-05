Среди 553 украинцев, которые за минувшие сутки заразились коронавирусом, 75 медиков и 30 детей. При этом больше всего новых пациентов выявили в Киеве (82), Львовской (73) и Ровенской (57) областях.

Об этом в ходе брифинга 5 июня сообщил глава Минздрава Максим Степанов, сообщается в Facebook министерства.

В течение суток в больницы Украины, по данным Степанова, доставили 103 человека. За сутки выздоровели 330 украинцев, 15 - умерли. Кроме того, глава Минздрава заявил, что за последние сутки в стране проведено 16 793 тестов на Covid-19, из которых 11 142 - методом ПЦР, 5 651 - методом ИФА.

Также министр заявил, что некоторые представители политической партии "Голос" и других его оппонентов пытаются остановить украинскую медицину на пути к развитию и настоящему реформированию, "ведь именно сейчас происходит реформа медицины, в противоположность тому, что на протяжении многих лет экс-руководство Минздрава уничтожало украинскую медицину как таковую".

По данным Степанова, зарплата медицинским работникам за март уплачена в полном объеме, в том числе и 300% доплаты. Зарплаты за апрель и май переведены на счета больниц и выплачиваются НСЗУ, согласно постановлению правительства.

"Введение стратегии адаптивного карантина не означает его полной отмены, поэтому масочный режим и соблюдение социальной дистанции остаются эффективными методами в борьбе с коронавирусной болезнью", - заявил Степанов.

Что касается работы аттракционов, ее, по словам министра, восстановят тогда, когда это будет позволять эпидемиологическая ситуация.

Напомним, в Офисе президента заявили, что график смягчения карантина в Украине могут изменить в сторону ужесточения.

Также мы писали, что в Украине умер первый больной заключенный с коронавирусом.