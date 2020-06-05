Зеленский созвонился с Меркель одиннадцатый раз за год - посол
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июня, провел очередной телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Твиттере.
"Только состоялся телефонный разговор президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал Мельник, не сообщив других подробностей.
По словам дипломата, это уже одиннадцатая по счету беседа двух лидеров за первый год президентства Зеленского.
"Ни с каким другим главой иностранного государства руководитель правительства Германии так часто не общалась!", - подчеркнул Мельник.
Напомним, последний телефонный разговор между Меркель и Зеленским состоялся 24 мая. В ходе переговоров обсуждались Минские соглашения. После разговора с канцлером ФРГ глава Украины анонсировал звонок президенту Фракции Эммануэлю Макрону.