Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июня, провел очередной телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Твиттере.

"Только состоялся телефонный разговор президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал Мельник, не сообщив других подробностей.

По словам дипломата, это уже одиннадцатая по счету беседа двух лидеров за первый год президентства Зеленского.

"Ни с каким другим главой иностранного государства руководитель правительства Германии так часто не общалась!", - подчеркнул Мельник.

Напомним, последний телефонный разговор между Меркель и Зеленским состоялся 24 мая. В ходе переговоров обсуждались Минские соглашения. После разговора с канцлером ФРГ глава Украины анонсировал звонок президенту Фракции Эммануэлю Макрону.