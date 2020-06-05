Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: Твиттер

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 июня, провел очередной телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. 

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Твиттере. 

"Только состоялся телефонный разговор президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал Мельник, не сообщив других подробностей.

По словам дипломата, это уже одиннадцатая по счету беседа двух лидеров за первый год президентства Зеленского. 

"Ни с каким другим главой иностранного государства руководитель правительства Германии так часто не общалась!", - подчеркнул Мельник.

Пост Мельника в Твиттере

Напомним, последний телефонный разговор между Меркель и Зеленским состоялся 24 мая. В ходе переговоров обсуждались Минские соглашения. После разговора с канцлером ФРГ глава Украины анонсировал звонок президенту Фракции Эммануэлю Макрону

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.