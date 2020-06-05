Из-за вспышки коронавируса на карантин закрывают село Горобовка Белопольского района Сумской области, где за неделю выявили 13 случаев Covid-19. Об этом заявил директор областного лабораторного центра Владимир Збаражский, сообщает "Укринформ".

"За последнюю неделю в Горобовке выявлено 13 случаев коронавируса, из них один - у ребенка. Мы считаем, что источником заражения была женщина, у которой 29 мая обнаружили заболевание коронавирусом. Эта женщина занималась торговлей, к ней ходило очень много людей, которые с ней общались. Лабораторный центр направил в районную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС свое заключение, что в селе нужно вводить карантин, как в свое время в селе Казацком Конотопского района", - сказал Збаражский.

В пятницу въезды и выезды из села закроют, а жителей Горобовки переведут на режим самоизоляции. Чиновник также не исключил возможности усиления карантинных мер в области.

"Это связано с тем, что за последние сутки обнаружили гораздо больше случаев коронавируса, чем выявляли ранее. Призываю жителей области осмотрительно относиться к своему здоровью и здоровью близких, соблюдать карантин", - добавил Збаражский.

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