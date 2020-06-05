Honor, дочерний бренд китайской компании Huawei, представил смартфон Play 4 Pro 5G с датчиком для измерения температуры тела с точностью 0,1 градуса. Эта функция будет весьма востребована у пользователей, учитывая что мир до сих пор не поборол пандемию коронавируса.

Об этом в среду, 3 июня, передает издание xda-developers.

В Honor отметили, что флагман новой линейки смартфонов оборудован инфракрасным датчиком, которым можно измерить температуру практически всего - например животных или предметов. Для того, чтобы аппарат показал температуру у человека, необходимо поднести его ко лбу или запястью. Диапазон измерений у новинки немаленький - от -20 до +100 градусов по Цельсию.

На азиатском рынке появился телефон, измеряющий температуру. Фото: MATRIX LIFE

При этом те, кто считает такую функцию лишней, может приобрести аппарат без датчика. Стоимость смартфона в Китае составляет 422 доллара (чуть больше 11 тысяч гривен). При этом смогут ли испытать гаджет пользователи других стран - пока неизвестно.

На азиатском рынке появился телефон, измеряющий температуру. Видео: YouTube/ MATRIX LIFE

Напомним, что недавно стало известно, как будет выглядеть новый смартфон от компании Apple.

Ранее мы писали, что во время беспорядков в США протестующие ограбили многие магазины Apple Store. Однако позже украденные айфоны были заблокированы, а информация об их местоположении передана полиции.