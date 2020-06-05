В социальной сети Твиттер заблокировали видеоролик президента США Дональда Трампа, посвященный убитому полицейскими афроамериканцу Джорджу Флойду.

Об этом с в пятницу, 5 июня, сообщает издание The Hill.

Так, Twitter заблокировал видео Трампа, обозначив его, как "заблокирован в связи с жалобой правообладателя".

Само видео было о предвыборной кампании главы США, а его длительность составляла почти 4 минуты. В ролике Трамп высказался относительно смерти Флойда. В его речи говорилось о "большой трагедии", а затем о "насилии анархию" со стороны "радикальных левых группировок" и работы правоохранительных органов.

Слова Трампа сопровождались фотоснимками и видео, сделанными во время протестов в США. После блокировки ролика команда президента обвинила социальную сеть Twitter и ее основателя Джека Дорси в цензурировании "жизнеутверждающего и объединительного послания от президента".

Несмотря на обвинения в адрес корпорации, представители предвыборной кампании обратились в компанию Twitter с намерениями узнать кто подал жалобу на ролик, и какое он нарушал авторское право.

Напомним, скандал Трампа с компанией Twitter произошел после того, как работники мессенджера намекнули на то, что президент США подает неверную информацию о предвыборной кампании, обозначив некоторые его посты специальной маркировкой о предупреждении.

Затем Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе, поскольку обнаружил в нем героизацию насилия.

Через время, сам президент разозлился на компанию, и заявил о намерениях заблокировать все социальные сети в США на период выборов. Позже Трамп подписал указ о блокировке соцсетей во время предвыборной кампании.