САП открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась НДС-схемами и с использованием конвертационных центров и получала незаконные возмещения по данному налогу, что привело к нанесению ущерба госбюджету в размере 79 млрд гривен.

Об этом со ссылкой на выписку из Единого реестра досудебных расследований сообщает сайт нардепа Александра Дубинского Dubinsky.pro.

Так, соответствующая выписка была подписана руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

"Производство №42020000000000953 открыто в отношении председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского, отдельных руководителей региональных подразделений ГФС и работников Минфина. За злоупотребление служебным положением. Следствие поручено детективам НАБУ. Будет применяться ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. Это злоупотребление властью либо служебным положением, которое нанесло тяжелые последствия. Что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет и запретом занимать определенные должности и деятельностью до 3 лет", - сказано в сообщении.

Согласно фабулы дела, председатель Государственной службы финмониторинга Украины Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, что привело бюджетным убыткам на 79 млрд гривен. Хищения были поставлены на широкую ногу и шли с большим размахом. Преступники задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий.

Только за февраль 2020 года госбюджет недополучил 3,5 млрд гривен, в схеме участвовали 549 компаний:

во Львовской области убытки составили 500 млн гривен (задействовано 62 предприятия);

в Киевской области - 391 млн гривен (102 предприятия);

в г. Киев - 135 млн гривен (116 предприятий);

в Донецкой области - 100 млн гривен (54 предприятия) и т. д.

Напомним, Венедиктора просит САП показать общественности приговоры коррупционерам по резонансным делам.

Также мы писали, что САП открыла дело по двум статьям против экс-генпрокурора Рябошапки.