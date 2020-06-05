Кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" может стать женщина
На пост мэра Киева от партии "Слуга народа" может претендовать женщина. Об этом заявил лидер фракции Давид Арахамия, но имя возможной претендентки он пока не назвал, передает "Интерфакс-Украина".
"Я считаю, что женщина должна рано или поздно возглавить Киев, потому что за всю историю Украины не было такого. Я вношу немного интриги и говорю, что это может быть женщина. Может быть сюрприз, который пока мы не хотим афишировать, потому что пока нет механизма праймериз. Вы же понимаете, что как только кто-то о себе заявляет, сразу же идут потоки "грязи" на человека - так было всегда, поэтому лучше сделать это как можно позже", - сказал Арахамия.
Напомним, на днях о своем желании побороться за кресло мэра Киева и об участии в праймериз заявил нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.
Также мы сообщали, что Кличко собирается в третий раз пойти на выборы мэра Киева.