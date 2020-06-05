На пост мэра Киева от партии "Слуга народа" может претендовать женщина. Об этом заявил лидер фракции Давид Арахамия, но имя возможной претендентки он пока не назвал, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что женщина должна рано или поздно возглавить Киев, потому что за всю историю Украины не было такого. Я вношу немного интриги и говорю, что это может быть женщина. Может быть сюрприз, который пока мы не хотим афишировать, потому что пока нет механизма праймериз. Вы же понимаете, что как только кто-то о себе заявляет, сразу же идут потоки "грязи" на человека - так было всегда, поэтому лучше сделать это как можно позже", - сказал Арахамия.

Напомним, на днях о своем желании побороться за кресло мэра Киева и об участии в праймериз заявил нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.

Также мы сообщали, что Кличко собирается в третий раз пойти на выборы мэра Киева.