Прокуратура поделилась подробностями резонансного дела о полицейской банде в Днепропетровской области, которая пытала людей для повышения статистики раскрываемости уголовных преступлений. Так, правоохранители заставляли людей идти на нарушение закона методом пыток.

Об этом в пятницу, 5 июня, информирует пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Так, по данным следствия, полицейские в течение 2019-2020 годов заставляли жителей Павлограда совершать преступления под их контролем. Для этого стражи порядка подкупали, пытали и давали наркотики невиновным гражданам.

Прокуратура рассказала подробности дела о банде полицейских в Павлограде. Фото: Прокуратура

В рамках расследования этого дела по месту жительства и работы правоохранителей прокуратура провела более 20 обысков. В ходе них удалось изъять вещественные доказательства, среди которых были и орудия пыток.

Прокуратура рассказала подробности дела о банде полицейских в Павлограде. Фото: Прокуратура

На данный момент устанавливаются все участники преступления и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Всего удалось задержать 7 членов полицейской банды.

Прокуратура рассказала подробности дела о банде полицейских в Павлограде. Фото: Прокуратура

"По процессуального руководства прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении начальнику Павлоградского отдела полиции ГУ ЧП в Днепропетровской области, его заместителю, начальнику сектора и 4 оперативным работникам по фактам создания преступной организации; превышение полномочий работником правоохранительного органа; кражи; незаконного обращения с оружием, а также незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств (ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185 , ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 307 УК Украины)", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что впервые о задержании банды стало известно в четверг, 4 июня.

Как ранее сообщала "Страна", глава МВД Арсен Аваков заявил, что во всех полициях мира бывают случи пыток и бесчеловечного обращения.