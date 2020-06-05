В Кропивницком умер заключенный исправительной колонии, у которого был обнаружен коронавирус. Ранее о смерти заключенных с Covid-19 в Украине не сообщалось.

Об инциденте в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Заключенный с диагностированным Сovid-19, который находился в Кропивницкой исправительной колонии №6 - умер", - написала Денисова.

По ее словам, 14 мая мужчину госпитализировали с острым воспалением легких. В больнице ему сделали тест на коронавирус, но он оказался отрицательным.Через пять дней его поместили на изоляцию в отдельную камеру в медчасти Кропивницкой исправительной колонии, он находился в тяжелом состоянии.

"Несмотря на обстоятельства, руководством колонии было принято решение о направлении его 1 июня в больницу с целью подготовки заключений врачей о его освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья", - рассказала Денисова.

Повторный тест на коронавирус, который ему сделали 3 июня, показал положительный результат, но уже 4-го числа пациент умер.

По данным Денисовой, сейчас тесты на Covid-19 сделали всем контактным лицам - трем фельдшерам и 8 осужденным, которые были в медчасти. Они находятся на изоляции. Также на самоизоляции - 12 работников конвоя, которые будут протестированы. Проведена дезинфекция медицинской части колонии.

Денисова требует от Министерства юстиции обеспечить проведение тестирования всех сотрудников и удерживать лиц в пенитенциарных учреждениях, где были зафиксированы подозрения и случаи заболеваний коронавирусной инфекцией.

"Считаю, что смерть заключенного - следствие ненадлежащей организации и контроля за введенными карантинными мероприятиями в учреждениях наказаний, а также фактического игнорирования выполнения предоставленных рекомендаций по результатам мониторинговых визитов, совершенных в рамках национального превентивного механизма", - написала Людмила Денисова.

Напомним, еще в апреле глава Минюста Малюська поддержал идею выпустить на волю часть заключенных во время пандемии.

Также мы писали о том, как в украинских колониях и СИЗО в марте готовились встретить коронавирус.