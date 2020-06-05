Пункты проведения внешнего независимого оценивания и вступительных экзаменов будут обеспечены бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами и масками. Также в каждом пункте будут размещены информационные материалы и рекомендации по соблюдению правил гигиены. Об этом сообщается на сайте Минобразования.

"Министерство образования и науки совместно с группой Нафтогаз, ЮНИСЕФ Украины и посольством Швейцарии в Украине обеспечат пункты проведения ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ необходимыми средствами защиты: медицинскими масками, бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами и защитой для медиков", - говорится в сообщении.

В частности, пункты будут обеспечены: медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков, бесконтактными термометрами (пирометрами), дезинфицирующими средствами для рук, дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей, изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков. Уточняется, что потребность обеспечена для 1 714 пунктов проведения ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ.

Напомним, основная сессия ВНО в 2020 году пройдет с 25 июня по 17 июля. Мы публиковали полный график.

Позже было принято решение о сроках проведения в Украине дополнительной сессии ВНО-2020.

Также мы писали о том, что известно о вступительной кампании-2020 в Украине.