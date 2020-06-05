На этой неделе исполнился год, как в Переяславе-Хмельницком умер 5-летний Кирилл Тлявов.

Напомним, 31 мая 2019 года ребенок был ранен в голову пулей из огнестрельного оружия – неподалеку от Кирилла пьяные полицейские развлекались стрельбой по банкам. Через 4 дня – 3 июня 2019 года, ребенок умер, двоих полицейских задержали – 31-летнего инспектора водной полиции, лейтенанта Ивана Приходько и 42-летнего старшего сержанта полиции Владимира Петровца.

Об этом случае сегодня спросили в Раде и главу МВД Арсена Авакова, который ответил, что виновные понесут наказание.

"Страна" выяснила, как шло следствие по факту убийства мальчика.

Пошли под смягчение

С самого начала, пока ребенок не умер, подозрение полицейским было объявлено по статьям "Хулиганство" и "нанесение тяжких телесных повреждений". Однако после его смерти прокуратура изменила подозрение на "умышленное убийство" - ст.115 УК Украины.

Впрочем, эту статью тоже поменяли. Применив лишь для одного из фигурантов ст.119 – убийство по неосторожности (а она куда более мягкая).

Также проверялась версия, что роковую пулю мог выпустить сын полицейского.

5 ноября 2019 года подозрение в убийстве объявили четверым – помимо Петровца и Приходько. Также появилось еще два фигуранта, которые были на месте стрельбы – приятель полицейских, местный житель Дмитрий Кривошея и 16-летний сын Петровца. Главной препоной для следствия стало отсутствие оружия, из которого была выпущена пуля. Ствол пропал бесследно сразу после рокового выстрела в ребенка, и задержания подозреваемых.

Интересно, что полицейские Петровец и Приходько сразу после случившегося отказались сдавать анализы на алкогольное опьянение.

В марте 2020 года двоих подозреваемых – Владимира Петровца и Дмитрия Кривошею, выпустили под залог в 288 тысяч 150 гривен (есть информация, что сумма залога была снижена – Ред.) на свободу. Переяслав-Хмельницкий районный суд, изменивший меру пресечения, состоялся 24 февраля 2019 года. Ивану Приходько продлили меру пресечения – содержание под стражей, до 26 июня 2020 года.

Сын Ивана Приходько с самого начала следствия оставался на свободе под личное обязательство. Но 23 апреля 2020 года обязательство с сына Приходько было снято судом.

Смертельный страйкбол

"Страна" ознакомилась с судебными решениями по делу № 373/2237/19, по которому проходят все подозреваемые в убийстве мальчика.

Иван Приходько, который проходит в деле главным подозреваемым под обозначением Особа-1, подозревается в убийстве по неосторожности – ст.119 УК Украины. Также ему вменяют хулиганство с применением предмета, предназначенного для нанесения телесных повреждений, иначе говоря – оружия по ч. 4 ст. 296 УК Украины и незаконное обращение с оружием по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

По версии следствия, именно Владимиру Петровцу (Особа-2 в судебных документах – Ред.) принадлежало пропавшее оружие калибра 22LR. Судя по судебному документу, Владимир Петровец хранил в своем доме оружие – скорее всего винтовку калибра 22LR. Однако винтовка сразу после стрельбы бесследно пропала, зато в джипе полицейского Петровца "Mitsubishi Pajero 3.2 DID" были найдены патроны 22LR.

Исчезнувший ствол, скорее всего – мелкокалиберная винтовка, считается оружием для спортивной стрельбы и охоты на мелкого зверя. Однако этот калибр вполне может быть использован для убийства человека – оружие этого калибра используется полицией и спецназом для подавления тюремных беспорядков, также его часто используют киллеры для убийств в городе.

К слову, сержанту полиции Владимиру Петровцу, помимо хулиганства и неосторожного обращения с оружием, также вменяют подделку документов по ч. 4 ст. 358 УК Украины. Дело в том, что документы на его джип "Mitsubishi Pajero 3.2 DID" были фальшивыми.

В судебном решении есть интересная формулировка, мол, Владимир Петровец – Особа-2, принес ствол.

Но кто же именно из четверых подозреваемых – Приходько, Петровец, Кривошея или сын Ивана Приходько, сделал выстрел, убивший 5-летнего Кирилла Тлявова, следствие так и не выяснило.

Хотя, судя по судебным документам, все без исключения подельники стреляли из пропавшего ствола по нескольку раз. Например, несовершеннолетний сын Приходько, который проходит подозреваемым в неосторожном обращении с оружием и хулиганстве, выстрелил из ствола "3-4" раза.

Похожие формулировки – "совершил выстрелы из неустановленного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм, используя патроны кольцевого вспышки, которые снабжены пулями калибра 5,6 мм (22 LR), в направлении дома № 46 по ул. Героев Днепра в г.. Переяславе-Хмельницком" присутствуют в судебных решениях по всем фигурантам преступления. Также в судебных решениях присутствуют и слова о том, что стреляя, все подельники "совершали перемещения".

Иными словами, устроили в городе этакий страйкбол с огнестрельным оружием.

В судебных решениях по делу № 373/2237/19, нет ни слова о том, что все фигуранты преступления – по крайней мере, взрослые, были пьяными. То, что Владимир Петровец и Иван Приходько отказались сдавать анализы на алкоголь, следствие, видимо, сочло незначительным фактом.

Определили "главного подозреваемого"

По словам источника "Страны" в прокуратуре, следствие по делу убийства Кирилла Тлявова с самого начала было "заряжено" на признание лишь одного фигуранта – Ивана Приходько, главным подозреваемым.

"Было указание начальства делать виноватым лишь одного из полицейских, мол, это преступление вредит имиджу всей полиции. Им стал Приходько, так как на него дали показания другие фигуранты – Кривошея и Петровец. Следствие пошло по самому легкому и непрофессиональному пути, основывая свои доказательства лишь на показаниях двух участников преступления. Однако сам Приходько тоже заявил на следствии, что не стрелял. Также хотели сделать крайним 16-летнего сына Приходько. Но подросток, судя по показаниям, стрелял лишь в начале, за ним по нескольку раз стреляли остальные. Любой из них мог попасть в Кирилла Тлявова. Дело в том, что экспертизы по этому делу крайне сомнительны – эксперты так и не пришли к выводу, на какой минуте пуля попала в Кирилла. Более того, есть еще и вина врачей, которые поняли, что ребенок ранен огнестрельным оружием лишь спустя шесть часов после его госпитализации. Однако в отношении врачей следствие также не приняло решений, не выдвинув подозрение в неоказании помощи", - рассказал источник "Страны" в прокуратуре.

Загадочным остается и тот факт, что в судебных решениях, по которым были выпущены на свободу Дмитрий Кривошея и Владимир Петровец, вообще не фигурирует ни одна экспертиза по обстоятельствам смерти Кирилла Тлявова. То есть, убитый ребенок как бы остался за рамками судебного разбирательства. Которое также буксует – например, в нескольких судебных решениях были допущены ошибки, из-за них приходилось проводить дополнительные заседания.