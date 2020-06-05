В Киеве на улице Грушевского, где сегодня на акцию протеста вышли ЛГБТ, полиция задержала восемь молодых людей, которые пытались помешать проведению массового митинга. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

По данным правоохранителей, у задержанных были изъяты газовые баллончики и ножи, полиция выясняет их личности и мотивы противоправного поведения.

"Сегодня, у Кабинета министров Украины представители одной из общественных организаций анонсировали проведение мероприятий при массовом участии граждан. Поэтому правоохранители усилили меры безопасности. С целью обеспечения общественной безопасности и порядка полицейские проводили превентивные меры с подозрительными и агрессивно настроенными лицами, которые не являются участниками этой общественной организации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что сейчас с ними общаются полицейские и устанавливают все обстоятельства и мотивы такого поведения. После проверки их действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, что сегодняшние акции связаны с недавними инцидентами с изнасилованием женщины полицейскими в Кагарлыке и перестрелкой маршрутчиков в Броварах.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве состоялась утренняя акция националистов за отставку главы МВД Арсена Авакова.