Во Львовской области, которая находится в тройке лидеров по числу случаев коронавируса, выявленных за сутки, карантин продлили до 12 июня.

Об этом 5 июня в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицикий.

"На Львовщине наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных. За минувшие сутки, как и во все предыдущие, наибольшие показатели заболеваемости показывает именно Львов. Учитывая, что показатели постоянно растут и уверенно приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки, об ослаблении карантинных мероприятий речь не идет", - написал Козицкий.

По его словам, в последнее время в области наблюдается массовое несоблюдение карантина и именно это является причиной ухудшения эпидемиологической ситуации.

"На внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение продлить карантин на территории области до 12 июня", – написал Козицкий.

Отметим, что за минувшие сутки во Львовской области диагностировали 73 новых больных коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1 988. За прошедшие сутки прирост больше, чем во Львовской области, продемонстрировал только Киев - в столице выявили 82 новых пациента с Covid-19.

Напомним, решение об открытии кафе и ресторанов, а также бассейнов в рамках следующего этапа ослабления карантина, запланированное на 5 июня, в Киеве также перенесли на следующую неделю.

Также мы писали, что в Офисе президента заявили, что график смягчения карантина в Украине могут изменить в сторону ужесточения.