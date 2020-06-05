На днях стало известно о страшной трагедии в Запорожье, которая случилась в конце мая.

51-летняя Ирина Суханова устроила в своей квартире нелегальный детский садик, в котором погиб годовалый ребенок. Вскоре выяснилось, что запорожанка сама задушила младенца подушкой. Такой вывод следователи сделали на основании записи с камеры наблюдения, которые няня пыталась уничтожить.

Теперь она арестована без права внесения залога, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Страница в Facebook женщины заполнена проклятиями от украинцев.

"Страна" рассказывает подробности этого убийства, показывает, как жила и воспитывала чужих детей Суханова, а также как лишила жизни одного из них.

Как няня задушила младенца в Запорожье

Утром 29 мая в квартиру на улице Авраменко в Запорожье была вызвана скорая помощь. Бригада медиков, которые прибыли на вызов, была вынуждена констатировать смерть годовалой девочки. В документации врачей причина была сформулирована так: "в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым".

На место трагедии прибыли уже полицейские. Они выяснили, что хозяйка трехкомнатной квартиры устроила в ней подобие частного детского садика. Документов, которые бы легализовали такую деятельности, у запорожанки не было.

Главный следователь Запорожской области, замначальника Нацполиции Олег Григориев выступил с заявлением. Среди прочего, силовик отметил, что есть видеозапись. Она и следственные действия позволили полиции доказать причастность женщины к убийству.

Григорьев добавил, что направил ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения. А именно - содержание под стражей. Со временем было опубликовано и то самое видео, о котором говорил следователь.

На нем изображена гостевая комната, диван, накрытый белой простыней. На нем лежит младенец с соской во рту. Рядом еще два ребенка, но постарше, они играют. Женщина в домашней сорочке подходит к младенцу и завязывает ему лицо чем-то, похожем на подушку, и уносит в соседнюю комнату. Затем запись прерывается.

Как выяснилось позже, видеозаписи с камер наблюдения женщина пыталась уничтожить и частично ей это удалось. Но того, что сохранилось, хватило следователям для предъявления обвинений.

Точных данных, от чего именно умерла девочка, пока нет. Или от удушья, или, как говорят адвокаты родителей, - захлебнувшись рвотой. Юристы рассказали, что ребенок сильно плакал, что, видимо, няне не очень нравилось. По этой причине она плотно завязала девочке лицо.

Что известно об Ирине Сухановой и как она нянчила чужих детей

По данным СМИ, обвиняемую в убийстве няню "на дому" зовут Ирина Суханова, ей 51 год.

Профиль в Facebook достаточно обычный для женщины ее возраста, активно обновлялся. После его изучения можно сделать вывод, что у Сухановой минимум трое своих дочерей.

Одна - школьница начальных или средних классов. В марте этого года принимала участие в чемпионате Запорожской области по ушу. Вторая - уже студентка, в феврале получила водительские права, с чем Суханова и поздравила ее на своей страничке. Третья - самая старшая, живет отдельно и уже сама стала мамой.

Дома у Ирины Сухановой есть аквариум с яркими рыбками, два попугая Тимоша и Капуша, а также большой белый кот породы сфинкс. Видимо, питомцев она очень любит, потому что даже писала стихи-поздравление с их кличками на Новый 2020 год. В них женщина призывала к настоящей доброте и ждала счастья, которое как результат постучится в двери.

Видно, что Суханова старалась следить за собой. На всех фотографиях она со стрижкой, волосы покрашены и уложены, ресницы наращенные, сделан татуаж бровей.

Ирина Суханова. Фото: Facebook

Ирина Суханова не скрывала, что занимается присмотром за детьми. И гордо рассказывала о своей профессии. "Няня - это не работа. А призвание души, образ жизни, особое состояние души, когда отдаёшь частицу себя", - написала она в Facebook осенью прошлого года.

Отметим, что на момент подготовки материала под большинством постов женщины украинцы продолжают писать проклятия, требуют пожизненного, называют убийцей и нецензурными словами.

Из этих же комментариев в Facebook становится и известно, что за свою работу Суханова брала с ребенка 200 гривен в день. Для сравнения, в Киеве только один час услуг няни стоит в среднем 100 гривен. Однако напомним, что в данном случае речь идет о Запорожье. И, скорее всего, женщина зарабатывала выше среднего украинца, потому что воспитанников у нее было немало. Фото с ними она часто публиковала в соцсети.

Для воспитанников Ирина Суханова купла игрушечную железную дорогу, пазлы, домики Барби, доску для рисования.

На одном из кадров Сухановой от апреля 2019 года запечатлена тоже годовалая девочка. Няня даже не стеснялась, что отвлекала ее тем, что включала видео на телефоне (на фото ниже).

Самый последний фотоотчет на странице Facebook Ирины Сухановой - пикник с ее подопечными. Он состоялся 24 мая, за пять дней до того, как она задушила ребенка.

На раскладном столе - шашлык, картошка, кетчуп, чесночные булочки и сок. Вокруг живописная природа - тихий пруд и цветущие деревья. Дети едят свой обед и показывают большим пальцем класс.

На днях состоялся суд об избрании меры пресечения Ирине Сухановой. Она была арестована на два месяца, до начала августа, без права залога. Ей грозит до 15 лет тюрьмы, поскольку обвинение - одно из самых тяжелых преступлений по Уголовному кодексу - умышленное убийство.