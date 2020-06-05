Вчера в Одесской области рыбные браконьеры чуть не задавили пограничника на "Ниве", чтобы скрыть преступление. Тем не менее, стражам порядка удалось задержать нарушителей вместе с их незаконным уловом.

Об этом в пятницу, 5 июня, заявили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что водитель "Нивы" попытался убежать, когда пограничники поймали его и еще шестерых браконьеров с поличным, когда те загружали сетки с незаконно выловленной рыбой в автомобиль. Преступники проигнорировали требование правоохранителей остановиться. Водитель даже травмировал пограничника, совершив наезд на одного из пограничников.

"Остановить транспортное средство удалось только после предупредительного выстрела вверх. Свою незаконную деятельность жители Ренийского района осуществляли с помощью запрещенных лесковых сетей на резиновой лодке", - сообщили в Госпогранслужбе.

Браконьеры чуть не задавили пограничника на "Ниве". Фото: Госпогранслужба в Фейсбук

По признакам уголовных преступлений предусмотренных ст.249 УК "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и ст. 345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" направлены уведомления в Ренийского отделения Нацполиции.

Орудия для ловли, сам вылов, лодка и два автомобиля были изъяты представителями полиции в качестве вещественных доказательств. Водителя, совершившего наезд на пограничника задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Жизни и здоровью травмированного пограничника ничего не угрожает.

Браконьеры чуть не задавили пограничника на "Ниве". Фото: Госпогранслужба в Фейсбук

Напомним, что начальника оперативно-розыскного отдела Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы подозревают в содействии незаконному вылову рыбы.

Также мы писали, что в прошлом году на Каневском водохранилище пьяные браконьеры убили лебедя.