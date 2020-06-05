В Киеве уже завтра, 6 июня, откроется Речной вокзал на Почтовой площади, жители столицы смогут отправиться на прогулку по Днепру на теплоходах.

Об этом пресс-служба Киевского речного вокзала сообщила в Facebook.

"Уже завтра отметка термометра достигнет +27 градусов, а это значит, что хватит сидеть дома! Приглашаем провести выходные, а это три дня подряд, на Почтовой площади!" - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время речных прогулок будут соблюдены все меры безопасности.

"Вход на теплоход в масках, санитайзер на борту, и дистанция между пассажирами - 1,5 метра. Билеты в кассе на причале №11. До встречи!" - сообщили на Речном вокзале.

Напомним, несмотря на то, что в рамках смягчения карантина 5 июня должны были заработать заведения общепита, решение об открытии кафе и ресторанов в Киеве перенесли на следующую неделю.

Также мы писали, что из-за большого числа случаев коронавируса Киев перевели на адаптивный карантин.