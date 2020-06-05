В Киеве в субботу с утра будет безоблачно, а днем небо затянут тучи. Фото: Страна

В субботу, 6 июня, в Украину придет настоящее летнее тепло. Но на западе и севере страны, а также в столичном регионе синоптики обещают кратковременные дожди и грозы.

На западе Украины прогнозируют дождь, грозу. Ночью температура  воздуха +12-14, днем прогреедся до  +22-24 градусов. 

В центре страны дожди пройдут локально, ночью - до +13-15 градусов, днем до +27.

В северных регионах возможен дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут +25-27 градусов, ночью температура воздуха составит +13-15. 

На юге обещают день без осадков. Ночью +13-15. Днем воздух прогреется до +26-28 градусов. 

На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью +12-14. Днем потеплеет до +26 градусов.

В Киеве в субботу синоптики обещают безоблачное утро, но в середине дня небо затянут тучи. Возможен небольшой дождь.  Температура воздуха ночью +14-16. Днем потеплеет до +26-28 градусов

карта погоды в Украине

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, какой будет погода на Троицу и выходные и публиковала прогноз от четырех синоптических ресурсов.

Также мы сообщали, что во вторник под Киевом выпал первый летний снег.

 

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