В субботу, 6 июня, в Украину придет настоящее летнее тепло. Но на западе и севере страны, а также в столичном регионе синоптики обещают кратковременные дожди и грозы.

На западе Украины прогнозируют дождь, грозу. Ночью температура воздуха +12-14, днем прогреедся до +22-24 градусов.

В центре страны дожди пройдут локально, ночью - до +13-15 градусов, днем до +27.

В северных регионах возможен дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут +25-27 градусов, ночью температура воздуха составит +13-15.

На юге обещают день без осадков. Ночью +13-15. Днем воздух прогреется до +26-28 градусов.

На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью +12-14. Днем потеплеет до +26 градусов.

В Киеве в субботу синоптики обещают безоблачное утро, но в середине дня небо затянут тучи. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью +14-16. Днем потеплеет до +26-28 градусов

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, какой будет погода на Троицу и выходные и публиковала прогноз от четырех синоптических ресурсов.

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