Фракция "Голос" подала на регистрацию в парламент проект постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова с его поста.

Об этом сообщил заместитель главы депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.

"Подписи проверили, электронные документы подготовили... Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию. Ждите в ближайшее время на сайте ВРУ. Подписей 55. Двигаемся вперед", - написал он.

Проект постановления об увольнении главы МВД зарегистрировали в Раде 5 июня под номером 3606. Сейчас он передан на рассмотрение руководству.

Документ подписали 55 депутатов. Среди них нардепы от "Голоса" и "Слуги народа". Отметим, что от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" только одна подпись - Яны Зинкевич и ни одной от партии "Батькивщина" и неформальной группы Коломойского.

Полный список подписантов:

Рудик Кіра Олександрівна (IX скликання) Чернєв Єгор Володимирович (IX скликання) Шевченко Євгеній Володимирович (IX скликання) Устінова Олександра Юріївна (IX скликання) Совсун Інна Романівна (IX скликання) Рахманін Сергій Іванович (IX скликання) Лозинський Роман Михайлович (IX скликання) Піпа Наталія Романівна (IX скликання) Василенко Леся Володимирівна (IX скликання) Цабаль Володимир Володимирович (IX скликання) Васильченко Галина Іванівна (IX скликання) Железняк Ярослав Іванович (IX скликання) Юрчишин Ярослав Романович (IX скликання) Макаров Олег Анатолійович (IX скликання) Осадчук Андрій Петрович (IX скликання) Рущишин Ярослав Іванович (IX скликання) Костенко Роман Васильович (IX скликання) Бобровська Соломія Анатоліївна (IX скликання) Клименко Юлія Леонідівна (IX скликання) Стефанишина Ольга Анатоліївна (IX скликання) Лерос Гео Багратович (IX скликання) Гурін Дмитро Олександрович (IX скликання) Василів Ігор Володимирович (IX скликання) Петруняк Євген Васильович (IX скликання) Богуцька Єлізавета Петрівна (IX скликання) Буймістер Людмила Анатоліївна (IX скликання) Зінкевич Яна Вадимівна (IX скликання) Циба Тетяна Вікторівна (IX скликання) Касай Геннадій Олександрович (IX скликання) Крячко Михайло Валерійович (IX скликання) Рябуха Тетяна Василівна (IX скликання) Штепа Сергій Сергійович (IX скликання) Радіна Анастасія Олегівна (IX скликання) Соха Роман Васильович (IX скликання) Подгорна Вікторія Валентинівна (IX скликання) Жмеренецький Олексій Сергійович (IX скликання) Бондар Ганна Вячеславівна (IX скликання) Брагар Євгеній Вадимович (IX скликання) Салійчук Олександр В'ячеславович (IX скликання) Санченко Олександр Володимирович (IX скликання) Безугла Мар'яна Володимирівна (IX скликання) Булах Лада Валентинівна (IX скликання) Безгін Віталій Юрійович (IX скликання) Костюк Дмитро Сергійович (IX скликання) Маріковський Олександр Валерійович (IX скликання) Богданець Андрій Володимирович (IX скликання) Камельчук Юрій Олександрович (IX скликання) Марчук Ігор Петрович (IX скликання) Жупанин Андрій Вікторович (IX скликання) Костюх Анатолій Вячеславович (IX скликання) Кривошеєв Ігор Сергійович (IX скликання) Аліксійчук Олександр Васильович (IX скликання) Задорожний Андрій Вікторович (IX скликання) Андрійович Зіновій Мирославович (IX скликання) Третьякова Галина Миколаївна (IX скликання)

Напомним, 2 июня депутаты уже начали сбор подписей к проекту постановления про увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Позже "Страна" узнала, будут ли нардепы от "Слуги народа" голосовать за отставку Авакова.

Сам Аваков уже прокомментировал сбор подписей в Раде за его отставку, отметив, что "всегда кому-то что-то не нравится".