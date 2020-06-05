В Раде зарегистрировали постановление об отставке Авакова. Подписались 55 депутатов
Фракция "Голос" подала на регистрацию в парламент проект постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова с его поста.
Об этом сообщил заместитель главы депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.
"Подписи проверили, электронные документы подготовили... Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию. Ждите в ближайшее время на сайте ВРУ. Подписей 55. Двигаемся вперед", - написал он.
Проект постановления об увольнении главы МВД зарегистрировали в Раде 5 июня под номером 3606. Сейчас он передан на рассмотрение руководству.
Документ подписали 55 депутатов. Среди них нардепы от "Голоса" и "Слуги народа". Отметим, что от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" только одна подпись - Яны Зинкевич и ни одной от партии "Батькивщина" и неформальной группы Коломойского.
Полный список подписантов:
- Рудик Кіра Олександрівна (IX скликання)
- Чернєв Єгор Володимирович (IX скликання)
- Шевченко Євгеній Володимирович (IX скликання)
- Устінова Олександра Юріївна (IX скликання)
- Совсун Інна Романівна (IX скликання)
- Рахманін Сергій Іванович (IX скликання)
- Лозинський Роман Михайлович (IX скликання)
- Піпа Наталія Романівна (IX скликання)
- Василенко Леся Володимирівна (IX скликання)
- Цабаль Володимир Володимирович (IX скликання)
- Васильченко Галина Іванівна (IX скликання)
- Железняк Ярослав Іванович (IX скликання)
- Юрчишин Ярослав Романович (IX скликання)
- Макаров Олег Анатолійович (IX скликання)
- Осадчук Андрій Петрович (IX скликання)
- Рущишин Ярослав Іванович (IX скликання)
- Костенко Роман Васильович (IX скликання)
- Бобровська Соломія Анатоліївна (IX скликання)
- Клименко Юлія Леонідівна (IX скликання)
- Стефанишина Ольга Анатоліївна (IX скликання)
- Лерос Гео Багратович (IX скликання)
- Гурін Дмитро Олександрович (IX скликання)
- Василів Ігор Володимирович (IX скликання)
- Петруняк Євген Васильович (IX скликання)
- Богуцька Єлізавета Петрівна (IX скликання)
- Буймістер Людмила Анатоліївна (IX скликання)
- Зінкевич Яна Вадимівна (IX скликання)
- Циба Тетяна Вікторівна (IX скликання)
- Касай Геннадій Олександрович (IX скликання)
- Крячко Михайло Валерійович (IX скликання)
- Рябуха Тетяна Василівна (IX скликання)
- Штепа Сергій Сергійович (IX скликання)
- Радіна Анастасія Олегівна (IX скликання)
- Соха Роман Васильович (IX скликання)
- Подгорна Вікторія Валентинівна (IX скликання)
- Жмеренецький Олексій Сергійович (IX скликання)
- Бондар Ганна Вячеславівна (IX скликання)
- Брагар Євгеній Вадимович (IX скликання)
- Салійчук Олександр В'ячеславович (IX скликання)
- Санченко Олександр Володимирович (IX скликання)
- Безугла Мар'яна Володимирівна (IX скликання)
- Булах Лада Валентинівна (IX скликання)
- Безгін Віталій Юрійович (IX скликання)
- Костюк Дмитро Сергійович (IX скликання)
- Маріковський Олександр Валерійович (IX скликання)
- Богданець Андрій Володимирович (IX скликання)
- Камельчук Юрій Олександрович (IX скликання)
- Марчук Ігор Петрович (IX скликання)
- Жупанин Андрій Вікторович (IX скликання)
- Костюх Анатолій Вячеславович (IX скликання)
- Кривошеєв Ігор Сергійович (IX скликання)
- Аліксійчук Олександр Васильович (IX скликання)
- Задорожний Андрій Вікторович (IX скликання)
- Андрійович Зіновій Мирославович (IX скликання)
- Третьякова Галина Миколаївна (IX скликання)
Напомним, 2 июня депутаты уже начали сбор подписей к проекту постановления про увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Позже "Страна" узнала, будут ли нардепы от "Слуги народа" голосовать за отставку Авакова.
Сам Аваков уже прокомментировал сбор подписей в Раде за его отставку, отметив, что "всегда кому-то что-то не нравится".